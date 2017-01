später lesen Berlin Union will Verzugszinsen für Steuererstattungen senken Teilen

Wer vom Finanzamt eine Steuererstattung erwartet und aufgrund einer Verzögerung lange darauf warten muss, soll künftig nicht mehr so hohe Verzugszinsen vom Staat bekommen können wie bisher. Umgekehrt sollen säumige Steuerzahler auf ihre Nachzahlungen auch nicht mehr den hohen Zinssatz von sechs Prozent zahlen müssen. Das wollen mehrere Bundesländer, angeführt von Hessen, durchsetzen. Auch die Unionsfraktion im Bundestag hält den hohen Zinssatz von sechs Prozent in Zeiten der Niedrigzinsen am Kapitalmarkt für überholt. Sie will den Zinssatz auf drei Prozent halbieren.

Birgit Marschall Parlaments-Korrespondentin der Rheinischen Post

