später lesen Milliarden-Investitionsprogramm Aldi Nord will offenbar alle Filialen modernisieren FOTO: ddp 2017-07-02T10:36+0200 2017-07-04T12:57+0200

Aldi Nord plant einem Zeitungsbericht zufolge das bislang größte Investitionsprojekt in der Unternehmensgeschichte. Demnach will der Discounter sämtliche Filialen in Deutschland und im Ausland modernisieren.