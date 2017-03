später lesen Discounter Aldi Süd expandiert nach China und bekommt neues Logo FOTO: dpa, mbk pil wst 2017-03-03T12:07+0100 2017-03-03T12:07+0100

Weine oder Snack- und Frühstücksprodukte in China: Aldi Süd will über den E-Commerce-Riesen Alibaba künftig seine Produkte auch in der Volksrepublik verkaufen. Zudem verpasst der Discounter seinem Logo eine Modernisierung.