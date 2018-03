Dass Aldi Wein verkauft, ist nicht neu. Ab dem 19. März wird das Sortiment um zwei weitere Sorten erweitert. Das Besondere daran: Die Weine stammen von TV-Moderator Günther Jauch.

Jauch selbst hat in Kanzem an der Saar vor Jahren das Weingut seiner Großmutter übernommen. Zwei seiner Kreationen, ein roter und ein weißer Wein, werden jetzt bei Aldi Nord und Süd ins Standardsortiment aufgenommen. Wie Aldi mitteilt, sollen die Flaschen für jeweils 5,99 Euro angeboten werden. Nach Angaben der "Wirtschaftswoche" liegt der Durchschnittspreis für eine Flasche Wein in Deutschland bei unter drei Euro.

Jauchs eigener Aussage zufolge sollen die Weine einen niedrigen Alkoholgehalt haben. Das Etikett zeigt den Barhocker aus der Quiz-Sendung "Wer wird Millionär". Beide Weine wurden vom Fernsehmoderator selbst am Donnerstag im temporären Aldi-Wein-Store "Meine Weinwelt" in Düsseldorf präsentiert. Aktuell findet in Düsseldorf die internationale Fachmesse "ProWein" vom 16. bis 20. März statt.

(felt)