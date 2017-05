später lesen April 2017 Arbeitslosenzahl sinkt auf 2,569 Millionen FOTO: dpa, mg cul vbm sis FOTO: dpa, mg cul vbm sis 2017-05-03T11:08+0200 2017-05-03T14:05+0200

Frühjahrsaufschwung trotz Kälte und Schnee: Die Erwerbslosigkeit in Deutschland ist im April weiter zurückgegangen, die gute Entwicklung am Arbeitsmarkt setzt sich fort. In den Vorjahren fiel der Rückgang zum Teil jedoch noch stärker aus.