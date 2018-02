später lesen Vor Monsanto-Übernahme Agrargeschäft von Bayer schwächelt FOTO: Bayer FOTO: Bayer 2018-02-28T08:28+0100 2018-02-28T08:35+0100

Mitten in der Monsanto-Übernahme kommt Bayer in seinem eigenen Agrargeschäft nicht in Tritt. Im vierten Quartal sank der bereinigte Betriebsgewinn (Ebitda) um mehr als ein Prozent auf 1,78 Milliarden Euro, wie das Leverkusener Unternehmen mitteilte.

