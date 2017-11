später lesen Technische Probleme BMW muss über eine Million Autos in Nordamerika zurückrufen FOTO: Hersteller 2017-11-03T18:22+0100 2017-11-03T18:22+0100

Rückschlag für BMW in den USA: BMW muss in Nordamerika wegen Brandrisiken in großem Stil Autos reparieren. Für insgesamt über eine Million Fahrzeuge meldete der deutsche Autobauer in Schreiben an die US-Verkehrsaufsicht NHTSA entsprechende Rückrufe an.