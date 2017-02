später lesen Gemeinsame Verhandlungen mit GM und Peugeot Bund und Länder wollen Opel-Standorte retten FOTO: ap, mm FOTO: ap, mm 2017-02-15T22:46+0100 2017-02-16T07:11+0100

Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) und die Ministerpräsidenten der Länder mit Opel-Standorten, also Rheinland-Pfalz, Hessen und Thüringen, haben sich am Mittwoch in einem Spitzengespräch auf gemeinsame Verhandlungen mit General Motors (GM) und Peugeot zur Zukunft von Opel verständigt.

Michael Bröcker Chefredakteur der Rheinischen Post





Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Michael Bröcker (brö) ist Chefredakteur der Rheinischen Post. zum Autorenprofil schließen