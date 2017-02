später lesen Burger King kooperiert mit Lieferando Fahrtzeit zum Kunden soll maximal acht Minuten betragen FOTO: dpa, woi vfd FOTO: dpa, woi vfd Teilen

Kunden der Fastfoodkette Burger King können in neun Städten Hamburger, Pommes & Co. nun auch beim Online-Bestelldienst Lieferando ordern. Beliefert werden Hungrige, zu denen die Fahrzeit maximal acht Minuten dauert, wie beide Unternehmen am Montag mitteilten.