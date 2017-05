Das erste in China gebaute große Passagierflugzeug hat seinen Jungfernflug absolviert. Unter dem Applaus tausender Schaulustiger hob die Maschine vom Typ C919 am Freitagmorgen vom internationalen Flughafen in Shanghai ab.

