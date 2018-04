später lesen Chinesischer Großaktionär HNA verkauft weitere Anteile an Deutscher Bank FOTO: rtr FOTO: rtr 2018-04-22T15:44+0200 2018-04-22T15:44+0200

Der klamme chinesische Deutsche-Bank-Großaktionär HNA hat seine Beteiligung am größten deutschen Geldhaus erneut heruntergefahren. Der Anteil am Institut sei von zuletzt 8,8 Prozent auf nun 7,9 Prozent gesunken, gab der Mischkonzern mit Sitz im chinesischen Haikou am Samstag in einer Pflichtmitteilung bekannt.