Covestro verdrängt ProSiebenSat1 aus dem Dax

Der Kunststoff-Konzern Covestro rückt in den Dax auf. Zum 19. März will die Deutsche Börse die Bayer-Abspaltung in den deutschen Leitindex aufnehmen.

