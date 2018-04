später lesen Kritik von den Grünen Deutlich mehr Rindertransporte über lange Distanz FOTO: dpa, jbu aen hjb FOTO: dpa, jbu aen hjb 2018-04-12T19:32+0200 2018-04-13T11:53+0200

Aus Deutschland werden immer mehr Rinder per Langstreckentransport in Staaten außerhalb der EU exportiert. Grüne und Tierschutzverbände üben scharfe Kritik an dem Geschäft.