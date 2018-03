später lesen Milliardendeal geplant Eon will Innogy von RWE übernehmen FOTO: dpa, bt tba FOTO: dpa, bt tba 2018-03-11T06:57+0100 2018-03-11T06:57+0100

In der deutschen Energiewirtschaft bahnt sich eine spektakuläre Milliardenübernahme an: Eon will die RWE-Ökostromtochter Innogy übernehmen und dafür andere Geschäfte an den Konzern aus Essen abgeben. Allerdings sind noch einige Hürden zu überwinden.