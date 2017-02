später lesen Erfolgsprämie Daimlers Tarifbeschäftigte bekommen 5400 Euro FOTO: dpa, mut jhe FOTO: dpa, mut jhe Teilen

Die Beschäftigten von Daimler in Deutschland werden am Gewinn des Konzerns vom vergangenen Jahr mit jeweils 5400 Euro beteiligt. Die Erfolgsprämie gilt für die rund 130.000 Tarifmitarbeiter in Deutschland.