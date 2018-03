später lesen Ex-Beluga-Chef verurteilt Niels Stolberg muss ins Gefängnis FOTO: dpa, ass gfh FOTO: dpa, ass gfh 2018-03-15T18:17+0100 2018-03-15T18:17+0100

Der frühere Chef der Bremer Reederei Beluga, Niels Stolberg, muss für drei Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. Das Bremer Landgericht befand ihn am Donnerstag in 18 Fällen des gemeinschaftlichen Kreditbetruges sowie auch der Untreue in besonders schwerem Falle schuldig.