Am Flughafen Düsseldorf gibt es jetzt kostenloses W-Lan

Am Flughafen Düsseldorf können Reisende ab sofort ein für sie freigeschaltetes W-Lan-Netz nutzen. Der kostenlose Internetzugang soll im gesamten Terminal erreichbar sein.

Dies gab das Unternehmen am Montag bekannt. Damit, das W-Lan funktioniert, müssen Nutzer die Nutzungsbedingungen des Netzes akzeptieren. Dabei scheint es so zu sein, dass der Flughafen das kostenlose Angebot etwas gegenüber einer zahlungspflichtigen Ergänzung gedrosselt hat.

So wird das kostenlose Angebot damit beworben, man könne so Mails und Onlineseiten lesen oder eine Nachricht bei Facebook posten. Doch um Filme zu schauen, wird ein Premium-Angebot für sechs Euro die Stunde empfohlen. Zwölf Euro kosten vier Stunden, die dann innerhalb von einem Jahr aufgebraucht werden müssen - ein Angebot also eher für Vielflieger.

(rky)