Die Tierfachmarktkette Fressnapf will in den nächsten fünf Jahren europaweit über 800 neue Filialen eröffnen. Rund 80 davon sollen in Deutschland entstehen, wie Unternehmenschef Alfred Glander am Donnerstag in Krefeld ankündigte.