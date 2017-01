Görlitz und Bautzen: Bombardier denkt über Werksschließungen in Deutschland nach

Bombardier denkt über Werksschließungen in Deutschland nach

Der kanadische Bahntechnik-Konzern Bombardier prüft Medienberichten zufolge die Schließung ganzer Standorte in Deutschland. Das sei Teil des Sanierungsplans, mit dem über ein Viertel der Belegschaft in Deutschland von derzeit 8500 Mitarbeitern abgebaut werden solle.

Das berichtet das "Handelsblatt" vorab aus seiner Montagausgabe unter Berufung auf Industriekreise. Am Montag ist ein Treffen von Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) sowie den Ministerpräsidenten von Brandenburg und Sachsen, Dietmar Woidke (SPD) und Stanislaw Tillich (CDU), mit der Unternehmensführung geplant. In den nächsten Wochen und Monaten würden die "Kompetenzen der Standorte in Deutschland überprüft, neu definiert und die Stärken gebündelt", zitiert das "Handelsblatt" aus internen Papieren des Unternehmens. "Dazu gehört auch die Prüfungen von Schließungen von Standorten, insbesondere Görlitz und Bautzen."

Bombardier äußert sich der Zeitung zufolge nicht dazu und sagt nur, es gebe bislang keine Beschlüsse. Bereits im vorigen Frühjahr hatte Bombardier 1400 Arbeitsplätze in Deutschland abgebaut. Ende Oktober erklärte der Konzern, man werde im Zuge des Sparkurses weltweit weitere 7500 Stellen streichen. Davon würden 5000 in der Bahntechnik-Sparte wegfallen, die ihren weltweiten Hauptsitz in Berlin hat.



(felt/REU)