später lesen Großauftrag Österreich bestellt 300 Züge bei Bombardier FOTO: dpa, soe FOTO: dpa, soe Teilen

Twittern





2016-12-29T18:45+0100 2016-12-29T18:45+0100

Das neue Regionalzug-Modell "Talent 3" von Bombardier wird in Österreich fahren. Das Unternehmen hat eine entsprechende Großbestellung an Land gezogen. Die ersten Züge werden in Deutschland hergestellt.