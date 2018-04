später lesen Megafusion unter britischen Supermärkten? Sainsbury's und Asda wollen Tesco vom Thron stürzen FOTO: dpa, nwi FOTO: dpa, nwi 2018-04-29T17:50+0200 2018-04-29T17:50+0200

Im hart umkämpften britischen Lebensmittelhandel bahnt sich eine Mega-Fusion der Supermarktketten Sainsbury's und Asda an.

Die Gespräche seien bereits vorangeschritten, teilte Sainsbury's am Wochenende mit. Details zur Struktur nannte das Unternehmen nicht.

Sainsbury's kündigte für diesen Montag weitere Informationen an.