später lesen Gewinn so hoch wie nie Henkel präsentiert Bilanz - an Altweiber FOTO: dpa, jps cul mjh FOTO: dpa, jps cul mjh 2017-02-23T08:41+0100 2017-02-23T10:16+0100

Henkel hat Grund zu feiern - nicht wegen des Starts in die heißen Phase des Karnevals, sondern wegen der Jahreszahlen für 2016, die in der Vorstandsetage und bei Aktionären für Freude sorgen. Die Zahlen präsentiert der Konzern ausgerechnet an Altweiber. Von Reinhard Kowalewsky