Telekom-Tochter Keine Fusion - T-Mobile US und Sprint beenden Verhandlungen FOTO: dpa FOTO: dpa 2017-11-04T19:19+0100 2017-11-04T19:19+0100

Die angedachte milliardenschwere Mobilfunk-Hochzeit der amerikanischen Telekom-Tochter T-Mobile US mit dem Rivalen Sprint ist vom Tisch. Das teilten beide Unternehmen am Samstag in einer gemeinsamen Erklärung mit.