Lebensmittelriesen Unilever lehnt 143-Milliarden-Angebot von Kraft Heinz ab

Ganze 143 Milliarden Dollar will der amerikanische Ketchup- und Lebensmittel-Gigant Kraft Heinz für den Konsumgüter-Riesen Unilever auf den Tisch legen. Das Angebot stößt auf wenig Gegenliebe – doch so schnell will Kraft nicht aufgeben.