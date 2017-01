später lesen Carsten Spohr Lufthansa-Chef stellt billigere Tickets in Aussicht FOTO: dpa, kne pil vge FOTO: dpa, kne pil vge Teilen

Trotz der gestiegenen Treibstoffpreise will die Lufthansa ihre Ticketpreise in diesem Jahr senken. Das stellte der Vorstandsvorsitzende, Carsten Spohr, in Aussicht.