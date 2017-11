später lesen Vorwurf des Insiderhandels Staatsanwaltschaft durchsucht Metro-Zentrale FOTO: dpa, sk mbk hak FOTO: dpa, sk mbk hak 2017-11-03T13:46+0100 2017-11-03T14:05+0100

Am Freitagvormittag haben die Staatsanwaltschaft und die Polizei Räume in der Zentrale des Handelskonzerns Metro in Düsseldorf durchsucht. Das bestätigte am Freitag ein Konzernsprecher. Es geht um den Vorwurf des Insiderhandels. Das Unternehmen wies die Vorwürfe zurück.