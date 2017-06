später lesen Nach Todesfällen und Rückrufaktion Japanischer Airbag-Hersteller Takata meldet Insolvenz an FOTO: afp FOTO: afp 2017-06-26T03:35+0200 2017-06-26T04:11+0200

Nach mehreren Skandalen um fehlerhafte Airbags hat der angeschlagene japanische Airbag-Hersteller Takata in Tokio und in den USA Insolvenz angemeldet. Takata reichte den Antrag wie erwartet am Montag vor Gericht in Tokio ein, wie der Konzern mitteilte.