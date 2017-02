NRW erwartet bei Opel-Verkauf keine Einschnitte in Bochum

Eine Übernahme von Opel durch den französischen PSA-Konzern rückt näher. Was passiert dann mit dem zentralen Opel-Ersatzteillager in Bochum und den 700 Jobs dort? NRW-Wirtschaftsminister Duin sagt, dem Standort drohe wohl keine Gefahr.

Die NRW-Landesregierung rechnet im Fall eines Verkaufs von Opel an den französischen PSA-Konzern nicht mit Einschnitten im Opel-Ersatzteilzentrum Bochum mit seinen 700 Jobs. Das hätten Opel-Vertreter ihm mitgeteilt, sagte NRW-Wirtschaftsminister Garrelt Duin (SPD).

"Uns gegenüber geht Opel (...) davon aus, dass die rund 700 Arbeitsplätze im Warenverteilzentrum in Bochum durch eine eventuelle Übernahme durch PSA nicht gefährdet sind", sagte Duin. "Ein möglicher Verkauf werde auch keine Auswirkungen auf die Eröffnung des modernen Warenverteilzentrums in diesem Jahr haben." Er sei in Sachen Opel mit der Bundesregierung und Opel-Betriebsräten im engen Austausch, sagte der NRW-Minister.

Opel hatte das Produktionswerk in Bochum Ende 2014 geschlossen, danach aber sein europäisches Ersatzteilzentrum am Standort auf 700 Stellen aufgestockt. Noch vor wenigen Tagen gab es das Richtfest für einen 60 Millionen Euro teuren Neubau für das Ersatzteillager am Standort. Das neue Warenverteilzentrum soll im Sommer den Betrieb aufnehmen.

(lsa/lnw)