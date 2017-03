Übernahme besiegelt: Peugeot kauft Opel für 1,3 Milliarden Euro

General Motors und der französische Autokonzern PSA Peugeot Citroën haben sich auf die Übernahme von Opel verständigt. Das Transaktionsvolumen beträgt nach Angaben der Unternehmen 2,2 Milliarden Euro.

Wie die Unternehmen am Montag in Paris mitteilten, zahlt PSA 1,3 Milliarden Euro an GM. Für weitere 900 Millionen gehen die europäischen Geschäfte von GM Financial an das französische Unternehmen.

Zu dem bisherigen Europageschäft von GM gehört neben Opel auch Vauxhall.

(oko/dpa/Reuters/AFP)