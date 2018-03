später lesen Erfolgreicher Autobauer Porsche zahlt Mitarbeitern 9656 Euro Prämie FOTO: afp FOTO: afp 2018-03-21T19:20+0100 2018-03-22T08:26+0100

Die Rekorde in der Porsche-Bilanz lassen auch die Prämien für die Mitarbeiter des Autobauers in diesem Jahr noch einmal steigen. 9656 Euro gibt es zusätzlich, wie Unternehmen und Betriebsrat in Stuttgart erklärten.