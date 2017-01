Rüdiger Grube ist als Chef der Deutschen Bahn zurückgetreten. Hintergrund sollen nach Agentur- und Medienberichten Unstimmigkeiten mit dem Aufsichtsrat des Unternehmens sein.

Laut dpa hat Grube dem Kontrollgremium vorgeworfen, sich nicht an Absprachen gehalten zu haben. Ihm sei zuvor eine Vertragsverlängerung um drei Jahre bis Ende 2020 zugesichert worden, er habe im Gegenzug auf eine Gehaltserhöhung verzichtet, hieß es aus dem Umfeld des Aufsichtsrats. In der Sitzung der Kontrolleure am Montag habe man ihm dann aber doch nur zwei weitere Jahre als Vorstandschef geben wollen. Zuerst hatte "Spiegel Online" über den Rücktritt berichtet.

Grube wollte seinen Arbeitsplatz noch am Montag verlassen. Erwartet worden war hingegen, dass der Aufsichtsrat den Vertrag Grubes verlängert. Über die Frage, wie lange der Kontrakt verlängert werden würde, hatte es zuletzt immer wieder widersprüchliche Medienberichte gegeben. Auch die bei solchen Verlängerungen oft übliche Gehaltserhöhung war ungewiss.

So hatte etwa am Montagmorgen das "Handelsblatt" berichtet, Grube bekomme bei seiner anstehenden Vertragsverlängerung keine Gehaltserhöhung. Anders als von Grube gewünscht werde es keine Gehaltserhöhung geben, hieß es darin unter Berufung auf Regierungskreise.

Grube steht seit Mai 2009 an der Spitze des Unternehmens und bekommt eine Festvergütung von 900.000 Euro im Jahr. Inklusive Boni verdiente er im Geschäftsjahr 2015 gut 1,4 Millionen Euro. Allerdings rutschte das Unternehmen 2015 erstmals seit zwölf Jahren in die roten Zahlen. Grubes bisheriger Vertrag läuft zum Jahresende aus.

Grube übernahm die Führung nach der Affäre um massenhafte Ausspähung von Mitarbeiter-E-Mails unter seinem Vorgänger Hartmut Mehdorn. Durch den Kauf der Auslandsverkehrstochter Arriva trieb er die internationale Ausrichtung voran. Nach einem Verlustjahr 2015 konnte Grube zuletzt auf ein verbessertes Ergebnis und eine gestiegene Pünktlichkeit der Züge verweisen.

