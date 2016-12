Sieben Milliarden Dollar: Star-Wars-Film "Rogue One" beschert Disney Rekordumsätze

Star-Wars-Film "Rogue One" beschert Disney Rekordumsätze

Der Star-Wars-Film "Rogue One" hat Disney zum Jahresende einen großen Umsatzschub gegeben: Das Filmstudio verdiente in diesem Jahr über sieben Milliarden Dollar.

Das sind umgerechnet etwa 6,7 Milliarden Euro. Den Rekordumsatz teilte das Unternehmen am Montag mit. "Rogue One" spielte allein am ersten Wochenende weltweit 290 Millionen Dollar ein.

In Nordamerika beliefen sich die Einnahmen von Disney im gesamten Jahr auf 2,7 Milliarden Dollar, im Rest der Welt auf 4,3 Milliarden Dollar. Damit übertraf das Filmstudio den Konkurrenten Universal, der im vergangenen Jahr vor allem auch dank des Kassenschlagers "Jurassic World" 6,9 Milliarden Dollar eingenommen hatte.

Dieses Jahr war das erste, in dem die fünf Studios der Unternehmensgruppe - Disney, Walt Disney Animation, Pixar, Marvel und Lucasfilm - alle einen Film herausbrachten. Vor "Rogue One" brachten "Findet Dorie", "Captain America: Civil War" und "Zoomania" bereits jeweils mehr als eine Milliarde Dollar Umsatz; das "Dschungelbuch" spielte 967 Millionen Dollar ein.

Die siebte Episode von "Star Wars", im vergangenen Dezember gestartet, spülte Disney 2016 737 Millionen Dollar in die Kassen. Zusammen mit den Einnahmen aus dem vergangenen Jahr brachte der Film 2,1 Milliarden Dollar.

(mre/AFP)