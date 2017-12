später lesen Ausstand der Piloten Verspätungen durch Ryanair-Streik in Weeze und Köln/Bonn FOTO: Thomas Frey/dpa FOTO: Thomas Frey/dpa 2017-12-22T07:00+0100 2017-12-22T11:43+0100

Am Morgen haben erstmals Piloten des Billigfliegers Ryanair gestreikt. An den Flughäfen in Weeze und Köln/Bonn gab es zum Teil erhebliche Verspätungen. Weitere Warnstreiks schließt die Gewerkschaft zumindest für die Weihnachtstage aus.

