Telekom-Tochter T-Systems stellt Neuausrichtung vor

Die Telekom-Tochter T-Systems stellt die Weichen neu und will wieder wachsen. Der neue T-Systems-Chef Adel Al-Saleh skizzierte auf der Hannover Messe am Montag seine Pläne, wie er die Geschäftskunden-Sparte der Telekom wieder zum führenden Digital-Unternehmen machen will.