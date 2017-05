später lesen Stahlverarbeitung ThyssenKrupp erwägt neues Werk in NRW FOTO: dpa, rwe kno wst FOTO: dpa, rwe kno wst 2017-05-04T13:28+0200 2017-05-04T15:30+0200

Mitten in den Protesten gegen massive Einschnitte in der Stahlsparte stellt ThyssenKrupp ein neues Werk zur Oberflächenveredlung in Nordrhein-Westfalen in Aussicht.