später lesen Übernahme von Sky Kabelkonzern Comcast fährt Rupert Murdoch in die Parade FOTO: ap, MR FOTO: ap, MR 2018-02-27T13:31+0100 2018-02-28T09:31+0100

Beim britischen Pay-TV-Anbieter Sky bahnt sich eine Übernahmeschlacht an. Eigentlich will der Rubert-Murdoch-Konzern 21st Century Fox das Unternehmen schlucken. Jetzt wirft jedoch der US-Kabelkonzern Comcast seinen Hut in den Ring.

Olivia Konieczny Olivia Konieczny (oko) arbeitet als Redakteurin am Newsdesk von RP ONLINE und ist zuständig für die Veranstaltungs-App DUU. zum Autorenprofil schließen