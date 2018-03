später lesen Milliardendeal US-Halbleiterhersteller Microchip will Konkurrenten Microsemi kaufen 2018-03-06T00:54+0100 2018-03-06T00:54+0100

In der Halbleiterbranche bahnt sich ein milliardenschwerer Zusammenschluss an. Microchip Technology will nach eigenen Angaben vom Donnerstag den Konkurrenten Microsemi für rund 8,35 Milliarden Dollar übernehmen.