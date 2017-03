Verkauf an PSA Peugeot Citroen: Bei Opel steht erneut das große Zittern um die Jobs an

Nun ist es also offiziell: Nach 88 Jahren trennen sich die Wege von deutschen Autobauer Opel und seiner amerikanischen Mutter General Motors. Die deutsche Marke wird an den französischen Konzern PSA Peugeot Citroen verkauft. Von Florian Rinke

Und wer den Verantwortlichen heute bei der Verkündung der Einigung zugehört hat, musste den Eindruck gewinnen, etwas Besseres könne dem siechen deutschen Auto-Bauer gar nicht passieren. Durch die Übernahme entstehe ein "europäischer Auto-Champion", sagte PSA-Chef Carlos Tavarez.

Klar ist aber – spätestens seit heute – auch: Die nächsten Jahre werden bei Opel mit schmerzhaften Einschnitten verbunden sein. Denn die Verluste, die das Unternehmen seit Jahren anhäuft, wird der neue Besitzer nicht tolerieren. In drei Jahren müssen Opel profitabel sein, lautete daher auch direkt die Ansage von Tavarez. Es darf daher bezweifelt werden, dass alle Opel-Mitarbeiter in Bochum, Kaiserlautern, Eisenach oder Rüsselsheim dauerhaft Teil dieses neuen "europäischen Auto-Champions" bleiben werden. Viele werden im Zuge des Sanierungskurses wohl um ihren Job zittern müssen.

Wie man ein Unternehmen wieder flott macht, hat PSA-Chef Tavarez bereits in Frankreich demonstriert – und auch dort hat er vor allem den Rotstift angesetzt. Knapp 30.000 Arbeitsplätze wurden seit 2011 bei PSA gestrichen – in der Belegschaft dürfte die Bereitschaft gering sein, für einen seit Jahren rote Zahlen schreibenden deutschen Auto-Bauer weitere Zugeständnisse zu machen. Und auch Tavarez hat schon mal klar gemacht, dass Opel sich aus eigener Kraft sanieren müsse.

Wer nun aber aufschreit, muss sich auch die Frage stellen, ob ein ähnlicher Sparkurs bei Opel angesichts der Zahlen nicht auch langfristig unter GM-Flagge angestanden hätte – und wie dieser dann ausgefallen wäre. Für Opel ist die Übernahme daher auch eine Chance, denn die Zukunft der Autohersteller entscheidet sich nicht in Europa, sondern in China und anderen Wachstumsmärkten. GM hat Opel an der kurzen Leine gehalten, um eigene Erfolge auf diesen Märkten nicht zu gefährden. PSA könnte der Marke mit dem Blitz mehr Raum geben, um sich zu entfalten. Das wird vielleicht nicht jeden Arbeitsplatz erhalten, könnte aber die Marke Opel dauerhaft retten. So bitter und ungerecht es klingt: Auf viel mehr dürfen die Opel-Mitarbeiter wohl nicht hoffen.