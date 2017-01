Dieselskandal: Volkswagen erzielt Vergleich mit US-Justiz

Volkswagen hat mit der US-Regierung einen milliardenteuren Vergleich im Dieselskandal ausgehandelt. Umgerechnet 4,1 Milliarden Euro muss der Autokonzern an Bußgeld und Strafen zahlen. Bereits am Dienstag hatte es Grüchte über einen Vergleich gegeben.

Der Wolfsburger Autokonzern Volkswagen hat im Abgasskandal in den USA den Betrug an Behörden und Kunden eingeräumt. VW muss deswegen umgerechnet 4,1 Milliarden Euro Bußgelder und Strafe zahlen, erklärte das Unternehmen am Mittwochabend. Gleichzeitig wurden die Gerichtsdokumente veröffentlicht. Aus denen geht hervor, dass VW bei den Emissionen von knapp einer halben Million Dieselfahrzeugen von Mai 2006 bis November 2015 betrogen habe. Das Unternehmen bekenne sich der Verschwörung und der Behinderung der US-Justiz schuldig. Verantwortlich seien Manager unterhalb der Vorstandsebene.

VW-Chef Matthias Müller erklärte: "Volkswagen bedauert die Handlungen, die zur Dieselkrise geführt haben, zutiefst und aufrichtig." Das US-Justizministerium hatte den Wolfsburger Konzern vor fast genau einem Jahr verklagt wegen des Verstoßes gegen das Luftreinhaltegesetz.

Volkswagen hatte im September 2015 die Manipulation von elf Millionen Autos weltweit zugegeben, darunter knapp eine halbe Million Fahrzeuge in den USA. Dort war der Skandal auch aufgedeckt worden. Eine illegale Software sorgte dafür, dass Grenzwerte für gesundheitsschädliches Stickoxid nur auf dem Prüfstand eingehalten werden. Im normalen Straßenverkehr liegen sie um ein Vielfaches höher.

