später lesen Frankfurt Verdi erhöht im Tarifstreit Druck auf die Banken Teilen

Twittern





2017-02-08T19:42+0100 2017-02-09T08:40+0100

Der Umbruch in der Bank- und Versicherungsbranche höhlt die Tarifverträge nach Ansicht der Gewerkschaft Verdi immer mehr aus. Nur noch 49 Prozent der Beschäftigten bei privaten und öffentlichen Banken fielen unter den Flächentarif, räumte der Bundesfachgruppenleiter Banken, Jan Duscheck, ein. "Die Banken sind noch drin - die Mitarbeiter immer weniger." Die Gewerkschaft will deshalb das Tarifwerk in den nächsten zwei Jahren reformieren. Bei der Deutschen Bank verhandelt Verdi derzeit darüber, ob die 400 Mitarbeiter in den Beratungszentren, die das Haus aufbaut, auch samstags am Telefon mit den Kunden sprechen dürfen.