Washington: Vier Milliarden Euro Strafe für VW in den USA

Volkswagen muss im Abgasskandal in den USA weitere Milliarden auf den Tisch legen. In Verhandlungen mit dem US-Justizministerium sieht ein Vergleichsentwurf Strafzahlungen in Höhe von rund 4,3 Milliarden Dollar (4,1 Milliarden Euro) vor, wie VW mitteilte. Der Konzern befinde sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem US-Justizministerium sowie der amerikanischen Zollbehörde. VW hat zur Bewältigung des Abgasskandals bereits rund 18 Milliarden Euro zurückgestellt. Diese Summe wird nach Angaben des Unternehmens aber voraussichtlich nicht reichen.