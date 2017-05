später lesen Ratingen Vodafone bleibt in Ratingen 2017-05-04T19:13+0200 2017-05-05T10:36+0200

Vodafone, Deutschlands zweitgrößter Telefonkonzern, bekennt sich im Gegensatz zu ursprünglichen Planungen weiter zum Standort Ratingen. Der Vertrag für den D 2-Park, in dem rund 1000 Mitarbeiter beschäftigt sind, werde verlängert, hieß es auf einer Betriebsversammlung in Ratingen. Ein internes Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt, bestätigt die strategische Kehrtwende. Noch vor einem Jahr hatte man angekündigt, den Standort schließen zu wollen. Im Bereich "Commercial Operations" reiche der Platz am Campus in Düsseldorf nicht aus, deshalb werde man nun die Mietverträge in Ratingen verlängern. Vodafone hat noch einen zweiten Standort im Ratinger Stadtteil Lintorf, der ebenfalls erhalten bleibt. Dort sollen künftig auch Beschäftigte aus Düsseldorf arbeiten.