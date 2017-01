später lesen Berlin Wachstum 2017: Viele Risiken für Konjunktur Teilen

Die neue Wachstumsprognose der Bundesregierung ist nach Einschätzung von DIW-Chef Marcel Fratzscher mit erheblichen Risiken behaftet. "Wir leben in Zeiten von enormer Unsicherheit. Selten waren die Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung so hoch wie heute", sagte Fratzscher. "Viele der Risiken, wenn sie denn eintreten, könnten die deutsche Wirtschaft deutlich schwächen." Eine erneute Bankenkrise in Europa, ein Handelskrieg mit den USA und der Populismus "sind die drei größten wirtschaftlichen Risiken für Deutschland und Europa", sagte der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW).

