New York: Warren Buffett steigt nun auch bei Monsanto ein

US-Starinvestor Warren Buffett ist vor der geplanten Übernahme durch Bayer bei dem US-Saatgutkonzern Monsanto eingestiegen. Seine Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway kaufte acht Millionen Monsanto-Aktien, wie nun aus Unterlagen an die Aufsichtsbehörden hervorging. Zudem stockte der Investor in großem Stil bei Apple und Fluggesellschaften auf. So hielt Berkshire im Dezember 57,4 Millionen Apple-Aktien. Das ist das Vierfache des Anteils von drei Monaten zuvor. Das Investment hat sich bereits ausgezahlt: Ende Dezember waren die Papiere rund 6,6 Milliarden Dollar (6,2 Milliarden Euro) wert.