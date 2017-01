später lesen Berlin Winterkorn soll in Diesel-Affäre endgültig aussagen Teilen

2017-01-16T19:17+0100

Der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses zur VW-Diesel-Affäre ruft Ex-Konzernchef Martin Winterkorn zur Offenlegung möglicher Verwicklungen in den Skandal auf. Er verspreche sich von der Vernehmung am Donnerstag eine endgültige Aussage Winterkorns, sagte der Linken-Abgeordnete Herbert Behrens. Kern sei die Frage, ob Winterkorn von der Abgas-Manipulation gewusst habe. Ein Bericht der "Bild am Sonntag", nach dem VW-interne Dokumente den Ex-VW-Chef belasten sollen, werde geprüft.