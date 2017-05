Dschidda: Wirtschaft baut auf Saudi-Arabien

Mit ranghohen Konzernvertretern ist Bundeskanzlerin Angela Merkel nach Dschidda gereist. Die Firmen hoffen auf lukrative Infrastruktur-Aufträge.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die deutsche Wirtschaft zu Engagement in Saudi-Arabien aufgerufen. "Wenn man sieht wie engagiert andere Länder, asiatische Länder wie Japan, aber auch andere europäische Partner wie Frankreich und Großbritannien sind, ist es wichtig hier auch das zu zeigen, was die deutsche Wirtschaft kann", sagte Merkel bei ihrem Besuch in Saudi-Arabien. Zuvor hatten Siemens und der Softwarehersteller SAP Abkommen mit den Saudis für eine Kooperation in der Digitalisierung unterzeichnet. Zugleich verpflichteten sich die Unternehmen, die Ausbildung junger Saudis zu übernehmen.

Hintergrund ist die Erkenntnis Saudi-Arabiens, dass das Land angesichts des sinkenden Erdölpreises mehr Wertschöpfung aus eigener Kraft erreichen muss. "Hier steht Saudi-Arabien vor der Aufgabe - bei einer Einwohnerschaft, bei der 70 Prozent der Bevölkerung unter 30 Jahre alt sind - Zukunftsperspektiven zu entwickeln", so die Kanzlerin.

Merkel wird auf ihrer Reise nach Saudi Arabien und in die Vereinigten Arabischen Emirate unter anderem von Bahn-Vorstandschef Richard Lutz, Lufthansa-Chef Carsten Spohr und DIHK-Präsident Eric Schweitzer begleitet. Auch Siemens-Chef Joe Kaeser ist dabei. Die Zusammensetzung zeigt, dass es zudem um Infrastruktur-Projekte geht. Für mehr Unternehmertum in Saudi Arabien wird auch eine erweiterte Infrastruktur notwendig sein, so das Kalkül der deutschen Firmen. Trotz Ölkrise gelten Investitionen in Saudi-Arabien als sicher - für die politische Lage und das Handeln der Verwaltung gilt das allerdings nicht.

Vertreter der Rüstungsindustrie sind nicht im Tross der Kanzlerin. "Wir haben sehr strikte Richtlinien für den Export von Waffen", betonte Merkel. Insofern sei die Botschaft von heute sehr wichtig: "Wir können wirtschaftlich gut zusammenarbeiten, auch in anderen Bereichen." Zuvor hatte der "Spiegel" berichtet, dass Saudi-Arabien wegen der strengen Richtlinien künftig keine Waffenlieferung mehr aus Deutschland beantragen will.

