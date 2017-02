später lesen Brüssel Wirtschaft in der Eurozone auf Erholungskurs Teilen

Twittern





2017-02-13T19:37+0100 2017-02-14T07:00+0100

Trotz Brexit und Trump bleibt die Euro-Zone laut EU-Kommission auf Wachstumskurs. Da Niederländer, Franzosen und Deutsche dieses Jahr an die Urnen gerufen werden und dabei anti-europäische Kräfte Auftrieb erhalten könnten, sieht sie aber hinter ihren Prognosen Fragezeichen. In der Studie mit dem Titel "Durch raue See navigieren" prophezeit die Kommission für 2017 ein Wachstum von 1,6 Prozent, das kommendes Jahr auf 1,8 Prozent ansteigen soll. 2016 waren es 1,7 Prozent in der Euro-Zone. Mit 1,6 und 1,8 Prozent werde die deutsche Volkswirtschaft in diesem und nächstem Jahr fast genauso kräftig zulegen wie 2016. "Allerdings stellt die mögliche Gefahr von Handelsbarrieren erhebliche Abwärtsrisiken dar", schreibt die EU mit Blick auf protektionistische Pläne des US-Präsidenten.