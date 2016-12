Berlin: Wirtschaft rechnet für 2017 mit leichtem Wachstum

Deutsche Wirtschaftsverbände rechnen für das Jahr 2017 mit einem leichten Konjunkturplus. 28 der 48 vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) befragten Verbände gehen zwar von einem Produktionsanstieg aus, doch nur drei erwarten eine wesentliche Steigerung. Acht Verbände rechnen mit einem schlechteren Ergebnis. Der private Konsum wird aus Sicht des IW als Konjunkturstütze stabil bleiben und nicht durch Terrorängste oder ähnliche Unsicherheiten abgewürgt werden.

"Die deutsche Wirtschaft bewegt sich wie ein Tanker", sagte IW-Direktor Michael Hüther. "Es ist bereits das dritte Jahr in Folge, in dem im Grunde kein großer Dynamik-Gewinn hinzukommt, aber auch nicht großartig etwas verloren geht." Der private Konsum hänge in erheblichem Maße vom Arbeitsplatzrisiko ab. Aber auch im nächsten Jahr sei ein Beschäftigungsaufbau zu erwarten, die Reallöhne seien "gut in Gang gekommen".

Nach der IW-Umfrage ist vor allem das Baugewerbe für 2017 zuversichtlich. Einen Abwärtstrend fürchteten Automobilindustrie und die Finanzwirtschaft. Große weltwirtschaftliche Impulse sind nach Einschätzung des IW nicht zu erkennen. Hüther erwartet, dass Trump seinen Worten Taten Folgen lässt. Auf der anderen Seite gelte, dass die deutsche Industrie im Maschinen- und Anlagenbau etwas zu bieten habe, was in den USA nicht mehr vorhanden sei. In China habe man sich daran gewöhnt, dass dort nicht mehr zweistellige Wachstumsraten zu erwarten seien, sondern ein Plus von fünf bis sechs Prozent. Die deutsche Wirtschaft werde dort weiter gute Geschäfte machen, aber das Investieren funktioniert nicht mehr so selbstverständlich.

