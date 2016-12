später lesen Düsseldorf Workshop: Welche Infos Behörden rausgeben müssen Teilen

Sie interessieren sich für das jährliche Einkommen Ihres Bürgermeisters? Für ein Gutachten zu einer neuen Brücke oder Straße in der Nachbarschaft? Dafür, wie häufig die Politiker Ihres Wahlbezirks tatsächlich bei Abstimmungen aufgetaucht sind? Oder für die jährlichen Kosten der Stadtbibliothek? Die Antworten auf diese Fragen können alle haben, sie fallen unter die Auskunftsrechte. Behörden müssen Ihnen diese Informationen geben - egal ob Bürger, Blogger oder Journalist, egal, wo Sie geboren sind oder wo Sie leben. Dafür gibt es eine ganze Reihe verschiedener Auskunftsrechte. Und die Informationen zu bekommen ist oft mit erstaunlich wenig Aufwand verbunden. Das wichtigste Auskunftsrecht für Bürger ist das Informationsfreiheitsgesetz, das es in Deutschland seit 2006 gibt. Gemeinsam mit dem gemeinnützigen Recherchebüro "Correctiv" erklärt Ihnen die Rheinische Post in einem kostenlosen Workshop, wie Sie Ihr Recht auf Auskunft nutzen.