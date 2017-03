später lesen Berlin Zalando wächst weiter rasant - auch offline 2017-03-01T18:52+0100 2017-03-02T07:42+0100

Europas größter Online-Modehändler Zalando wagt sich mit dem Kauf der Sportkette Kickz in die deutschen Innenstädte vor. Die Übernahme des auf Basketball spezialisierten Einzelhändlers solle den Sport- und Lifestyle-Bereich stärken, sagte Co-Vorstandschef Rubin Ritter gestern. Kickz zählt 15 Ladengeschäfte in Berlin, Hamburg und anderen Großstädten, verkauft aber auch Online weltweit. Zalando schielt nicht nur auf das Online-Geschäft von Kickz, sondern will auch die Läden behalten - auch um zu experimentieren.